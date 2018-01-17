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Türkiye'ye para akacak! Dev yatırımlar geliyor...

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 14:03 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 14:03

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, "Türkiye’de bu yıl 1,5 milyar avronun üzerinde güçlü bir yatırımımızın olacağını düşünüyorum." dedi.


Chakrabarti, 18-19 Ocak’ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret  öncesinde bankanın Londra’daki uluslararası yönetim merkezinde AA muhabirinin  sorularını yanıtladı. 

Türkiye ziyareti kapsamında devlet yetkilileri ve bakanlarla bankanın  faaliyetlerine ilişkin bir dizi görüşme yapacağını belirten Chakrabarti, aynı  zamanda özel sektör temsilcileri ile de bir araya geleceğini bildirdi. 

Chakrabarti, “Türkiye bizi en büyük pazarımız. Türkiye’deki son üç  yılımızı dikkate alırsanız, son üç senede toplam 5,4 milyar avroluk yatırım  yapmışız. Bu çok büyük hacme sahip bir yatırım. Geçen sene son üç yılın en düşük  yatırım seviyesi olsa da farklı sektörlerde toplam 51 projeye toplam 1,5 milyar  avro yatırım gerçekleştirmişiz. Türkiye yatırımlarımızın toplam hacmi ve  portföyümüz içerisindeki payı ile bizim için son derece önemli.”  değerlendirmesinde bulundu.  

Türkiye’ye 1,5 milyar avronun üzerinde güçlü yatırım 

Suma Chakrabarti, EBRD’nin ağırlıklı olarak özel sektör ile çalışması  nedeniyle Türkiye’de bu yıl sonunda ne kadarlık bir yatırım yapılabileceğine  ilişki kesin bir tahmin yürütemeyeceğini belirterek, “Çünkü bu daha çok özel  sektörün talebi doğrultusunda oluşuyor. Fakat bu yılın sonunda da Türkiye’de  yaklaşık 1,5 milyar avronun üzerinde bir rakam görmezsek şaşırırım.” ifadelerini  kullandı.

EBRD’nin porföyü içerisinde Mısır’daki yatırımların da son dönemde  artış kaydettiğinin altını çizen Chakrabarti, “Sadece beş yıl önce yatırım  yapmaya başladığımız Mısır şu anda ikinci en önemli yatırım pazarı durumunda.  Mısır da yükseliyor. Bu yıl sonu itibariyle Mısır’a toplam 1,4 milyar avro  yatırım yaptık. Sanıyorum ki bu yıl sonunda Türkiye ve Mısır yatırımlar açısından  en revaçta olan iki ülke olarak. Hangisi ilk sırada olur onu bilemiyorum, ki bu  zaten bir yarış değil. Türkiye’de bu yıl 1,5 milyar avronun üzerinde güçlü bir  yatırımımızın olacağını düşünüyorum.” dedi.

Chakrabarti, Türkiye’yi bankanın başkanı olarak beşinci kez ziyaret  edecek olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Türkiye bizim en büyük pazarımız konumunda ve bizim için çok önemli.  Bu ziyaretimizin en temel amaçlarından biri Türkiye ve EBRD arasında Teknik  İşbirliği Fonu’nun kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalamak. Türkiye, dört ülkenin  kullanımı için (Türkiye, Romanya, Kırgızistan ve Azerbaycan) 25 milyon avroluk  bir fon oluşturuyor. Bu bizim bu ülkelerdeki projelerimiz açısından çok büyük  öneme sahip. Türk hükümetine çok minnettarım.”

Türkiye projelerin geliştirilmesinde öncü konumda  

EBRD Başkanı Chakrabarti, dünyanın farklı yerlerinde uygulanan birçok  projeyi önce Türkiye’de uygulayarak geliştirdiklerini vurgulayarak, “Bunlara en  iyi örnek kadın girişimcilere destek programı. Bu program kadın girişimcilerle  Türkiye’de başladı. Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yerel bankalar  yoluyla kolaylaştırılması için yardımcı olduk. Bunu Türkiye’nin ardından 16  ülkede uyguladık.” diye konuştu.

Türkiye’deki yeşil enerji yatırımlarının da EBRD için büyük önem  taşıdığına dikkati çeken Chakrabarti, şöyle devam etti:

“Enerji verimliliği bizim için son derece önemli. Biz banka olarak  yatırımlarımızın toplamının yüzde 40’ının yeşil ekonomiye yapılması hedefini  koymuştuk. Bu yıl sonunda yüzde 43 seviyesine görerek, hedefimize üç yıl  öncesinde ulaşmış olduk. Bu Türkiye’deki yatırımlarımız olmaksızın mümkün  olamazdı. Türkiye bu anlamda son derece önemli.”

“Türkiye’nin büyümesi son derece etkileyici” 

Chakrabarti, Türkiye’nin ekonomik büyüme performansına yönelik de  değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye ekonomisi konusunda son derece iyimserim.  Son 15 seneye bakın. Ben bunu yükseliş olarak tanımlıyorum. Bunun öncesinde  Türkiye ekonomisi şüphesiz iyiydi.  Fakat son 15 yılda yaşanan tam bir yükseliş.  Çoğumuz bu anlamda kendisini son birkaç yılda dönüştüren ülkeler için Türkiye  örneğini veriyoruz. Sadece geçen senenin son üç çeyreğine bakarsanız; büyüme  gerçekten son derece etkileyici.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ekonomik büyüme verilerinde hükümet teşviklerinin de  etkili olduğunu belirten Chakrabarti, özel sektörün de büyümede üstüne düşeni  yaptığının altını çizerek, “Geleceğe dair görünüm oldukça iyi. Büyüme verileri  son derece iyi.” dedi. 

Chakrabarti; küresel ekonomide halen bazı belirsizliklerin olduğuna  dikkati çekti. Gelecek dönemde yatırımcılar açısından yönetimsel huzurun  sağlanması ve sürdürülmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen  Chakrabarti, “Türkiye’nin potansiyeli muhteşem. Öte yandan ortak ihtiyaçlar söz  konusu. Sadece merkez olarak İstanbul’un değil, daha düşük gelirli bölgelerin de  hızla gelişmesi gerekiyor. EBRD bu konuda yardımcı olmak istiyor.” şeklinde  konuştu.

EBRD’den 80 bin KOBİ'ye destek 

EBRD’nin Türkiye’de sektör farklı gözetmeksizin yatırımların  sürdürdüğünü belirten Chakrabarti, ülkede nispeten daha dezavantajlı durumda olan  kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, farklı ekonomik gelişmişlik  düzeyindeki bölgelerin kalkındırılması için çalıştıklarını söyledi. 

Chakrabarti ayrıca bankanın Türkiye’de büyük şirketlerin yanı sıra  ekonominin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli şirketlere büyük önem  verdiğinin altını çizerek, bankanın bu zamana kadar Türkiye’de yaklaşık 80 bin  KOBİ'ye destek verdiğini vurguladı.

İstanbul’un bölgesel ve uluslararası bir finans merkezine  dönüştürülmesine ilişkin hedefi de değerlendiren Chakrabarti, “İstanbul ve  Türkiye kendisini finansal bir merkeze dönüştürebilmek için gerekli tüm etmenlere  sahip. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu anlamda Borsa İstanbul net bir şekilde  katalizör olmalı.  Daha önce Moskova Borsası ile buna benzer bir konuda çalıştık.  Bence Borsa İstanbul da bu yolda ilerleyebilir.  Biz iki yıl önce Borsa  İstanbul’un yüzde 10’luk hissesi için yatırım yaptık. Bu yatırımın asıl amacı  borsanın bölgesel bir merkez olma becerisini ilerletmekti. Kesinlikle İstanbul’un  bölgesel bir finans merkezi olabileceğine, olması gerektiğine inanıyorum.”  ifadelerini kullandı.

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