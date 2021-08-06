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Türkiye yangınında son durum tablosu! Yangın bitti mi, hangi illerde yangın devam eden yerler var? Yangınlarda son durum!

06 Ağustos 2021 Cuma - 10:20 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 10:32

Yangın bitti mi, hangi illerde yangın devam eden yerler var? Türkiye'yi saran orman yangınları sürüyor. Antalya Manavgat, Muğla'nın birçok ilçesinde yangına yönelik müdahaleler devam ederken, Adana'da yeni bir yangın başladı. Öte yandan İletişim Başkanlığı orman yangınlarıyla ilgili son durumu aktardı. İşte Türkiye yangınında son durum tablosu…


Yangınlarda Türkiye 10'uncu gününe girdi. Mücadele tüm hızıyla devam ederken, yangınların son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yangın bitti mi, hangi illerde yangın devam eden yerler var? Yangınlarda son durum…

YANGINLARDA SON DURUM

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığı, 12'sinin devam ettiği bildirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığı, 12'sinin devam ettiği bildirildi. Aydın'da 1, Muğla'da 7, Denizli'de 1, Isparta'da 1 ve Antalya'da 2 yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

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