Türkiye Tırmanma Şampiyonası İzmir’de başladı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın da takip ettiği ve 4 ayrı kategoride 31 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışta 24 sporcu finişe ulaşabildi. Kategori 1’de Citroen Saxo VTS ile Bursa’dan Taner Oruç sezona zaferle başlarken, ikinciliği Peugeot 106 GTI ile Orçun Kuşçu ve üçüncülüğü de Citroen Saxo VTS ile genç sporcu Berat Berke Yavuz elde etti. Kategori 2’de Ford Fiesta R2 ile Burak Başlık zafere ulaşan isim olurken, Fiat Palio ile Süleyman Yanar ikinci ve yarışın tek kadın pilotu olan Sevcan Sağıroğlu daFiat Palio ile üçüncü oldular. Kategori 3’te tırmanma yarışlarının tecrübeli ismi Ankaralı Refik Bozkurt Renault Sport Clio ile en hızlı isim olurken, Ford Fiesta R2T ile İsmet Toktaş ikinci, VW Polo GTI ile Özkan Kırbacı üçüncü olarak finiş gördüler.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 17-18 Temmuz tarihlerinde Bursa Otomobil Sporlar Kulübü (BOSSEK) tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesinde yer alan Şahintepe parkurunda organize edilecek.