Türkiye Romanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Romanya voleybol maçı sonrası maç programı…

Türkiye Romanya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Şampiyonası kapsamında yapılacak maçta Filenin Sultanları galibiyet mücadelesi verecek. Merakla Peki, Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Romanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

32'nci kez düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor. Türkiye Romanya voleybol maçında Filenin Sultanları kazanma mücadelesi verecek. Türkiye Romanya voleybol maçını izlemek ve Millilerimizin heyecanına ortak olmak isteyenler Türkiye Romanya voleybol maçı ne zaman? Türkiye Romanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularını soruyor.

TÜRKİYE ROMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Romanya voleybol maçı, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:30'da gerçekleşecek.

Maç TRT Spor ekranında canlı olarak izlenecek.

Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:

18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos 17.30 Hollanda-Türkiye

D Grubu'nda yer alan Milliler grup aşamasında ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Bulgaristan, Finlandiya, Ukrayna ve İsveç ile mücadele edecek. Filenin Sultanları tüm karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj Napoca kentinde bulunan BT Arena'da oynayacak.