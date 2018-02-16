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Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde nöbet

AA |  16 Şubat 2018 Cuma - 21:30 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 21:30

Macaristan'da, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi engelledi.


Macaristan'da yaşayan Türkler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20  Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto  etmek isteyen PYD/PKK yandaşlarının başkent Budapeşte'deki Büyükelçilik binasının  önünde düzenlemek istedikleri eyleme mani oldu.
 
Terör örgütü yandaşları Büyükelçilik yakınlarındaki başka bir yere  geçerek eylem yapmak zorunda kaldı.
 
Eylemi protesto eden onlarca kişi Türk bayraklarının yanı sıra  Azerbaycan ve Macaristan bayrakları taşıdı.
 
İstiklal Marşı'nın okuyan katılımcılar, şehitler için saygı duruşunda  bulundu.
 
Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı tarihten itibaren Avrupa'yı  terörize eden terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Avrupa'nın farklı kentlerinde  20'den fazla saldırı gerçekleştirdi.
 

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