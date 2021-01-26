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Türkiye'nin aşı haritası! Aşı olan kişi sayısı kaç oldu?

26 Ocak 2021 Salı - 17:48 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 17:48

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin aşı haritasını erişime açtı. Bu harita ile aşılananlarının sayısının illere göre dağılımını canlı takip edebilmek mümkün. Haritaya göre, aşılananların en fazla olduğu illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da aşılananların sayısı 252 bin 823'e ulaştı. Peki, Aşı olan kişi sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin aşı haritası ve canlı aşı takibi...


Türkiye'de corona virüsle mücadelede kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinde Türkiye genelinin ardından iller bazında da aşılanan kişi sayısı anlık paylaşılmaya başlandı.
 
Haritada Türkiye geneli aşılanan sayısı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.
 
AŞI OLAN KİŞİ SAYISI KAÇ OLDU?
 
Sağlık Bakanlığınca oluşturulan 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' sayfasında aşılanan kişi sayısı il il paylaşılıyor. Buna göre bugün 17.30 itibariyle İstanbul'da 252 bin 823, Ankara'da 140 bin 239, İzmir'de ise 87 bin 390 kişi aşılandı.
 
 
 
AŞILAMA YURT GENELİNDE DEVAM EDİYOR!
 
İlk olarak sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan aşılama çalışması, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personelin aşılanması ile sürdü. Çin'den getirilen 6,5 milyon doz aşı ile aşılama çalışması yurt genelinde devam edecek.
 
 

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