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Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 16:59 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 17:08

Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu.


Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık  gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda  Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
 
Buna göre, 2019 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında  bir önceki yıla (Mart 2018) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,27,  tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 17,67 artış gerçekleşti.
 
Kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan 2018) göre, beyan  edilen matrah toplamında yüzde 15,9, tahakkuk eden vergi toplamında  yüzde 15,31  yükseliş dikkati çekti.
 
Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi  beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından yıllık gelir  vergisi beyannamesi verildi. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 99 milyar 579  milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 27 milyar 791  milyon 50 bin 939 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
 
Türkiye genelinde 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi  beyanlarına ilişkin olarak 825 bin 139 mükellef tarafından kurumlar vergisi  beyannamesi verildi. Kurumlar vergisi beyannameleri ile 499 milyar 391 milyon 945  bin 291 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 98 milyar 314 milyon 879  bin 354 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti.
 
 En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki  rekortmen, isminin açıklanmasını istemedi. Listenin ikinci sırası ise tahakkuk  eden 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara'nın oldu. Listenin  3'üncü sırasında 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer  aldı.
 
Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi  tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.
 

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