Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı kadrosu!

EURO 2020'nin açılış maçı Türkiye İtalya arasında oynanacak. Nefesler tutuldu. Mücadeleye saatler kala heyecan dorukta. Milli Takımımız EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Futbolseverler Stadio Olimpico'da oynanacak maçın saati, kanalı ve kadrosunu araştırırken maçta daha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart görev alacak. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Türkiye İtalya maçı kadrosu!

Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 (EURO 2020) başlıyor. EURO 2020 açılış maçında Roma 'da İtalya ile Türkiye karşılaşacak. Maçta, daha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Türkiye İtalya maçı kadrosu!

Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 (EURO 2020) Türkiye İtalya maçı ile başlıyor. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasını yıldızlar topluluğu İtalya Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapacak. oma'daki mücadeleyi 70 bin 634 koltuk kapasiteli statta salgın sebebiyle 16 bin seyirci takip edecek. 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek Ay-yıldızlı ekip güçlü rakibini evinde devirip, turnuvaya muhteşem bir başlangıç yapmayı istiyor.

İtalya ile 11. kez karşılaşacağımız maç için heyecan dorukta. İtalya'yı daha önce hiç yenemedik. Rakibimizle bugüne kadar oynadığımız 10 karşılaşmanın 7'sini kaybettik, 3'ünde berabere kaldık. Millilerin A Grubu'ndaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler olacak.

Türkiye-İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Hollandalı Hessel Steegstra ve Jan de Vries yardımcı hakemlik, Kevin Blom da VAR hakemi olarak görev yapacak. Maçta, daha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü (bugün) TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)