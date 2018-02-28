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Türkiye ile Moritanya arasında 7 anlaşma imzalandı

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 23:30 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 23:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile baş başa görüştü.


Batı Afrika turu kapsamında Cezayir'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan, gezisinin ikinci ayağı Moritanya'da resmi görüşmelerde bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.
 
Ardından yarım saat süren heyetler arası görüşmeye katılan iki lider, anlaşmaların imza töreninde hazır bulundu.
 
 
 
7 ANLAŞMA İMZALANDI
 
Türkiye ile Moritanya arasında şu anlaşmalar imzalandı:
 
"Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşması"
 
"Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"
 
"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"
 
"Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"
 
"Hidrokarbon, Maden ve Mineraller Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
 
"Diasporaya Dair Konularda İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
 
"Türkiye Maarif Vakfı ile Moritanya Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması" ile "Yüksek Öğrenim Bursları Alanında İşbirliği Protokolü"

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Moritanya Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed Veled Abdulaziz anlaşmalar imzalandı
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