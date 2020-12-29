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Türkiye ile İngiltere arasında dev anlaşma!

29 Aralık 2020 Salı - 15:21 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 18:01

İngiltere Brexit'le birlikte ticaret anlaşmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'yle ticaret anlaşması yapan İngiltere Türkiye ile masaya oturdu. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Birleşik Krallık ile ilişkileri daha da derinleştirme yönünde ilk adımı attıklarını bildirdi.


Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması  imzalanması dolayısıyla düzenlenen tören, Bakan Pekcan ile Birleşik Krallık  Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla  gerçekleştirildi. Pekcan, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla iki  ülke arasındaki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğduğuna dikkati  çekerek, bugün imzalanan anlaşmayla ülkeler arasında ikili bazda bir tercihli  ticaret rejiminin tesis edileceğini belirtti. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan STA sayesinde, ikili  ticaretin etkin ve sorunsuz bir şekilde devam edeceğini söyleyen Pekcan, "Bu  anlaşma, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin  gelişiminin en büyük teminatı olacak. Firmalarımızın rekabetçi olduğumuz  sektörlerde İngiltere'ye kolay ve sorunsuz bir biçimde ihracat yapabilmelerini  garanti altına alacaktır." diye konuştu. Pekcan, Birleşik Krallık'ın, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Avrupa  Birliği'nden resmen ayrıldığını ve bu yıl sonuna kadar bir geçiş süreci  öngörüldüğünü hatırlatarak, Türkiye olarak bu süreci yakından takip ettiklerini,  oldukça yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.
 
 Yıl boyunca hem AB hem de Birleşik Krallık makamlarıyla yoğun bir  diplomasi trafiği yürüttüklerini dile getiren Pekcan, şöyle konuştu:  "Türkiye olarak temel amacımız, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nden  kaynaklı ticari ilişkilerimize de halel getirmeden, Birleşik Krallık ile arzu  ettiğimiz bir ticaret anlaşmasını imzalamak idi. Bugün itibarıyla amacımıza  ulaşmış bulunuyoruz. Anlaşmanın az sonra imzalanmasıyla birlikte, Birleşik  Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacaktır.  Ticaretimiz her zamanki etkinliğiyle sürecek ve inanıyorum daha da gelişecektir.  Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Birleşik  Krallık ile ilişkilerimizi imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında  daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."
 
  "Tüm belirsizlikler, hukuki ve teknik handikaplar ortadan kalktı"
 
  Bakan Pekcan, bu noktaya gelmenin kolay olmadığını vurgulayarak, AB ve  Birleşik Krallık arasında yürütülen müzakerelerdeki belirsizliklere rağmen  Türkiye olarak uzun süredir Birleşik Krallık ile teknik düzeydeki müzakereleri  sürdürdüklerini ve üst düzeyde pek çok temas gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bir taraftan da AB makamlarıyla süreçle ilgili istişarelere davam  ettiklerini anlatan Pekcan, Türkiye açısından çok yönlü bir ticaret diplomasisi  süreci yaşandığını söyledi.  Pekcan, nihayetinde Türkiye olarak Birleşik Krallık ile taslak  anlaşmayı imzaya hazır hale getirdiklerini belirterek, "Artık yıl tamamlanmak  üzereyken ve geçiş süreci dolmak üzereyken, Birleşik Krallık ve AB arasında  anlaşma sağlanmasıyla ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret  anlaşması imzalanması noktasında tüm belirsizlikler ve tüm hukuki ve teknik  engeller de ortadan kalkmış oldu. Biz de bu çerçevede bugün itibarıyla Birleşik  Krallık ile anlaşmamızı imzalayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."  dedi.
 
  
 
 
 
Pekcan, oldukça kritik ve önemli bir anlaşma imzaladıklarını  belirterek, "1 Ocak 2021 tarihinde Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkimiz  sona erecektir. Gümrük Birliğinin getirdiği olanak ve kazanımları mutlak suretle  korumamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı. Yıl içeresinde, iş insanlarına her zaman "müsterih olmalarını"  söylediklerini aktaran Pekcan, "İngiltere ile mevcut ticaret olanaklarımızı  ortadan kaldırmayacak bir çözümü tesis edeceğimizi, bunun için gerekli tüm  çalışmalarımızı yaptığımızı kendilerine belirttik. Bugün iş insanlarımızın  beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin  memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığı ile bizim için her  açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilir." diye  konuştu.
 
  Pekcan, anlaşmanın ticarete farklı bir ivme gelmesine de vesile  olmasını umduğunu vurgulayarak, "Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız  ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yükü ile karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4  milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk, an itibarıyla ortadan  kalkmıştır." dedi.  Birleşik Krallık ile ticaretten yatırımlara geniş bir yelpazede  ortaklık ilişkisinin mevcut olduğuna işaret eden Pekcan, geçen sene ihracatın  11,2 milyar dolar, ithalatın ise 5,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini  anımsattı. Pekcan, Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin ihracatında Almanya'nın  ardından ikinci sırada yer aldığını, özellikle otomotiv, televizyon, beyaz eşya  ve hazır giyim başta olmak üzere pek çok sektörde ihracatın önde gelen pazarları  arasında olduğunu ifade ederek, gerek üretim ve tedarik zincirleri gerekse  yatırımlar bakımından da Birleşik Krallık'ın Türkiye için çok değerli bir ortak  olduğunu vurguladı.
 
  
 "Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor"
 
  Ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'de Birleşik Krallık kaynaklı  yatırımların 11,6 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Pekcan, şöyle devam  etti:  "Serbest Ticaret Anlaşmamızın karşılıklı yatırımlara da olumlu  yansıyacağını değerlendiriyorum. Taraflar olarak 'tarifesiz' bir Serbest Ticaret  Anlaşması akdetmeyi hedeflemiştik. Bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım  ürünlerini içermektedir. Bugün imzalayacağımız anlaşmayı vakit kaybetmeden  uygulamaya sokacağız. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir  süre kaybımız olmayacaktır.  Önümüzdeki günlerde de Birleşik Krallık Hükümeti ile yakın iş  birliğini sürdürüp, STA geçiş sürecinin eksiksiz ve sorunsuz tamamlanması için  gerekli adımları birlikte atıyor olacağız. Öte yandan anlaşmanın yatırımlar,  hizmetler gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara  mümkün olan en kısa sürede başlamayı ümit ediyoruz. Tarım alanında pazara giriş  şartlarını nasıl geliştirebileceğimizi görüşeceğiz. Bazı sektörlerde karşılıklı  tanıma gibi konulara eğileceğiz. İlişkilerimizi derinleştirmek için çalışmaya ara  vermeden devam edeceğiz."
 
 "Bu anlaşma, yeni ve çok özel bir kilometre taşı"
 
 Pekcan, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'a,  ekibine ve ilgili tüm makamlara ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarına anlaşmayı  imzalamaya yönelik sergiledikleri iş birliği ruhu ve yapıcı çalışmalardan dolayı  şükranlarını belirterek, şunları kaydetti: "Tabii ki gönlümüz Sayın Truss ile birlikte bu metni fiziken ülkemizde  İstanbul’da imzalamaktı. Nitekim, geçtiğimiz haftalarda, bu yönde bir  hazırlığımız da oldu. Ancak gerek pandemi şartları gerek mutasyon gerek AB ile  Birleşik Krallık arasındaki görüşmelerin oldukça uzaması buna imkan vermedi.  Umuyorum 2021 yılında ilk fırsatta Sayın Truss’ı ülkemizde ağırlayacak ve bu  anlaşmadan nasıl daha fazla yararlanacağımızı yüz yüze görüşeceğiz. Sayın Truss, içinde bulunduğumuz küresel konjonktürde, belirsizlik ve  risklerin yoğun olduğu, koronavirüsün uluslararası ticarete ve değer zincirlerini  derinden etkilediği böyle bir dönemde, anlaşmamızı tamamlamış olmak oldukça  değerlidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimize yeni ve sağlam bir zemin  sağlayacak bu anlaşmanın tamamlanmasına desteğiniz nedeniyle bir kez daha  teşekkür etmek isterim." Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan bu kritik ve tarihi  anlaşmanın hayırlı uğurlu olması temennilerini dile getiren Pekcan, "Bu anlaşma,  Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre  taşıdır. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin  korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve  iradenin bir sonucudur. İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması’nın sağladığı  güçlü katkıyla ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik  adımları atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
 
 
 
 
 
YENİ DÖNEM HAYATA GEÇECEK
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada anlaşma ile yeni dönemin hayata geçeceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatımız 25 Aralık itibariyle 2020 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Bu vesile ile dış ticaretimiz açısından önemli bir müjdeyi sizle paylaşmak istiyorum. İngiltere'nin AB'den ayrılma takvimi perşembe günü başlıyor. Yapılan uzun müzakereler sonrasında İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın bu anlamanın imzaları atılıyor. Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır" açıklamasında bulundu.
 
BEŞİNCİ BÜYÜK TİCARET ANLAŞMASI
 
Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi 2019'da 25 milyar 250 milyon dolara düzeyindeydi ve İngiltere, Türkiye'yle imzalanacak anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç 'in ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olduğunu belirtti.
 

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