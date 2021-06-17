Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izlenebilecek mi?

Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Hollanda'yla karşı karşıya gelecek. Milletler Ligi'nde toplam 12 maçta 9 galibiyet 3 yenilgi alan Türkiye, Hollanda'yı yenerek ilk 4 içerisindeki yerini korumak istiyor. Maç öncesi maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı ve canlı olup olmadığı sorgulanıyor.

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı mı? Türkiye Hollanda voleybol maçı heyecanı başladı. Filenin Sultanları 13. maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Hollanda ise 8 galibiyet, 4 yenilgiyle 23 puan elde etti ve 6. sırada yer buldu. Türkiye Hollanda voleybol maçı tarihi ve yayın saati…

Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Hollanda voleybol maçı 18 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Hollanda voleybol maçı nerede?

Maç İtalya'nın Rimini kentinde olacak.

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.