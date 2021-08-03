Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman? Türkiye Güney Kore voleybol maçı canlı izlenebilecek mi, hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubu'nda mücadele eden Türkiye bu kez Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, bu maçtan galibiyet ayrılmak istiyor. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, canlı ve şifresiz yayınlanacak mı?

Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorusuna, yanıt maça az bir süre kala merak içinde aranıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubunu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkan Filenin Sultanları kozlarını bu kez Güney Kore ile paylaşacak. Mücadelenin canlı yayın kanalı ve yayın hakkında diğer bilgiler merak konusu oldu.

TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Güney Kore'yle eşleşen Türkiye’nin çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak.

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ İZLENEBİLECEK Mİ?

Maç TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi