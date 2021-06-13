Türkiye Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Milli Takımı kadrosu!

EURO 2020 maçları devam ediyor. Milli Takımımız ikinci mücadelesini Galler ile oynayacak. İtalya yenilgisinin ardından Milli Takımımız kozlarını paylaşacağı Galler'den puan almayı hedefliyor. Futbolseverler de Türkiye Galler maçının detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi statta? Türkiye Galler maçı nerede oynanacak? Milli Takımı kadrosu...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? TÜRKİYE-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
16 Haziran Çarşamba günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Türkiye Galler maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Milli Takım, Galler ve İsviçre maçlarını kardeş ülke Azerbaycan'da oynayacak.
Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu:
Kaleci: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı ( Galatasaray ), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).