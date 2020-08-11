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Türkiye dünya havacılık kalite süreçlerine dahil oldu

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 14:24 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 14:24

Türkiye, havacılık sanayisinden önde gelen firmaların katılımıyla oluşturulan Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (MİHENK) ile Avrupa Havacılık Kalite Grubu (EAQG) entegrasyonunu tamamlayan 13'üncü ülke oldu.


Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde Türkiye'nin yürüttüğü Milli  Teknoloji Hamlesi'nin en önemli destekçilerinden SAHA İstanbul Savunma Havacılık  ve Uzay Kümelenmesi Derneği, ülke adına uluslararası bir başarıya daha imza attı.
 
Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan  SAHA İstanbul önderliğinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), TUSAŞ  Motor Sanayi, ROKETSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Baykar, THY Teknik,  ASELSAN, Kale Havacılık, HAVELSAN ve Altınay Havacılık'ın katılımıyla oluşturulan  MİHENK'in EAQG'ye entegrasyonu tamamlandı. Böylece Türkiye, dünya havacılık  sektöründe kalite standartlarını belirlemede otorite kurumlar arasında yer alan  EAQG entegrasyonunu tamamlayan 13’üncü ülke oldu.
 
SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, AA muhabirine, Türkiye'de  son yıllarda savunma ve havacılık alanında yapılan çalışmalarla bu sektörlerin  hızlı büyüme trendine girdiğini ve  gelecek dönemde de bunun süreceğini söyledi.
 
Sektörün bu gelişmelere ayak uydurabilmesi için uluslararası havacılık  kalite süreçleri içinde yer alması ve firmaların teknik ve kalifikasyon  altyapılarının geliştirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını belirten Keleş,  şöyle konuştu:
"Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) ve EAQG, dünya havacılık  sektöründe kalite standartlarının belirlenmesinde otorite kurumlar arasında yer  alıyor. Bu kurumların altında Sertifikasyon Kuruluşu Yönetim Komiteleri (CBMC) ve  Sertifikasyon Grupları (CG) ülkeler nezdinde yerel organları oluşturuyor. Mevcut  durumda EAQG bünyesinde sisteme entegre olmuş 12 ülke yer alıyordu. MİHENK,  Türkiye'nin de dünya havacılık kalite süreçlerinin bir parçası olabilmesi için  SAHA İstanbul tarafından EAQG ile koordineli olarak, ülkenin havacılık  endüstrisini oluşturan büyük firmaların temsilcilerinin katılımıyla oluşturuldu.  Diğer ülkelerde olduğu gibi CBMC'lerin EAQG yapısal ve elektronik sistemine  entegrasyonu tamamlandı. Böylece Türkiye, EAQG entegrasyonunu tamamlayan 13'üncü  ülke oldu."
 
Havacılıkta kalite belgelemede milli çözümler
Mevcut durumda Türk savunma ve havacılık sektörü, AS/EN 9100  havacılık, uzay ve savunma endüstrisi için Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi  Standardı'na göre belgeleme ihtiyacını yabancı firmalar aracılığıyla gideriyor.
 
Savunma ve havacılık sektörünün bu ihtiyacını yerli firmalarla  karşılayabilmesi ve yurt dışına kaynak çıkışının önlenmesi amacıyla Türk  Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) IAQG'den yerli firmaları akredite edebilme  yetkisini alması gerektiğine dikkati çeken İlhami Keleş, "Bir yandan, TÜRKAK'ın  bu yetkiyi alabilmesi için gerekli şekil şartının oluşturulması, diğer yandan  yurt dışındaki havacılık endüstrisini yöneten ve kalite süreçlerini denetleyen  yapıların bir parçası olunması amacıyla kurulan bu komite sektöre büyük katkı  sağlayacaktır. İlerleyen süreçte ihtiyaca göre MİHENK genişleme kabiliyeti  gösterecektir." dedi.
 
Komitede oy kullanmaya yetkili firma ve kurumların dışında Milli  Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık  Genel Müdürlüğü, Türk Standardları Enstitüsü ve TÜRKAK oy kullanma hakkı olmadan  temsil edilecek.
 

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