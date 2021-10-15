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Türkiye'den Yeni Pazar-Kızıl Yıldız maçındaki olaylara ilişkin açıklama

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 1:35 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 1:35

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar spor kulüpleri arasında yapılan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına ilişkin, "Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir." ifadesini kullandı.


Bilgiç, Yeni Pazar ve Kızıl Yıldız kulüpleri arasında oynanan hentbol  müsabakasında yaşanan olaylar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
 
Bilgiç, Belgrad’da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor kulüpleri arasında  oynanan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına  ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına karşı herhangi bir önlem  alınmamasına ve olayların failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına  tepki olarak Yeni Pazar spor kulübünün bugün Sırbistan Hentbol Süper Ligi’nden  çekilme kararı aldığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.
 
"Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda  maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz.  Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin  anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir." ifadelerini kullanan  Bilgiç, sporun toplumlar arası barış ve dostluğun güçlenmesi için bir araç  olduğunu düşündüklerini, bu olayların sorumlularının en kısa sürede  cezalandırılacağına inandıklarını aktardı.
 
Bilgiç "Bu vesileyle, savaş suçlularının yargı önüne çıkarılmasının  bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi için  önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.
 

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