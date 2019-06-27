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Türkiye'den Tunus'taki terör saldırılarına kınama!

AA |  27 Haziran 2019 Perşembe - 16:38 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 16:38

Türkiye, Tunus'un başkentindeki polis merkezine ve devriye gezen polis aracına düzenlenen terör saldırılarını kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir polis  devriye arabası ile jandarma kuvvetlerinin kullandığı bir merkezi hedef alan iki  bombalı intihar saldırısı haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
 
"Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan  açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Tunus halkı ve Tunus  hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.
 
Açıklamada, "Tunus’un istikrarını hedef alan bu terör saldırıları  karşısında kardeş Tunus halkıyla tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."  değerlendirmesi yer aldı.
 
Başkent Tunus'ta eş zamanlı düzenlenen iki intihar saldırısında bir  polis ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
 

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