Türkiye'den terör örgütünün Afrin'de düzenlediği saldırıya tepki

Terör örgütü PKK/YPG/SDG, Afrin'deki El Şifa Hastanesine saldırarak çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. Dışişleri Bakanlığından "Terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." açıklaması geldi.

Terör örgütü PKK /YPG'nin düzenlediği saldırıda Afrin'deki hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.

Saldırıya Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Açıklamada saldırı lanetlendi, uluslararası topluma çağrıda bulunuldu:

"Terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz"

"Afrin şehir merkezine ve Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesine ve Acil Bölümü’ne bugün (12 Haziran) PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat’tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir."

"Terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz"

"Bu itibarla, uluslararası toplumu gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz.

Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz."