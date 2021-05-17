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Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sessiz kalan BMGK'ya tepki

AA |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 1:46 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 1:46

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında BM Güvenlik Konseyinin sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Televizyonda canlı yayımlanan böylesine bir insan kıyımı karşısında Konseyin şu anki eylemsizliğini ne haklı çıkabilir?" diye sordu.


Türkiye, BM Güvenlik Konseyinin İsrail ve Filistin arasında giderek  yükselen tansiyon ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüştüğü  oturuma yazılı  beyan sundu.
 
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, beyanda, İsrail'in  Filistin'e yönelik saldırganlığını ve hava saldırılarını kınadı, aralarında çocuk  ve bebeklerin olduğu masum kayıpları için Filistin halkına taziyelerini iletti.
 
 Yaşanan son gelişmelerden Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail  hükümetini sorumlu tutan Sinirlioğlu, İsrail'in kutsal ramazan ayında  Filistinlileri Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki evlerinden zorla çıkarmaya  çalıştığını ve yine Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırı  düzenlediğini hatırlattı.
 
İsrail'in Gazze'deki okullarını hedef alması savaş suçu
 
BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) bağlı Gazze'deki  okulların İsrail tarafından hedef alınmasını da kınayan Sinirlioğlu, okullara  yönelik saldırının "savaş suçu" olduğunu söyledi.
 
İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ölümcül askeri saldırıları  karşısında BM Güvenlik Konseyinin sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu  vurgulayan Sinirlioğlu, "İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de  40'tan fazla çocuk öldü. Çocukların olduğu bir sınıf, başka bir yerde havaya  uçurulsa Konseyin açık oturumda toplanması kaç gün alırdı? Televizyonda canlı  yayımlanan böylesine bir insan kıyımı karşısında Konseyin şu anki eylemsizliğini  ne haklı çıkabilir?" diye sordu.
 
Konseyin İsrail'in Filistinlilere yönelik rastgele saldırılarını ve  "etnik temizlik" kampanyasını, iki hafta önce kınaması gerekirken sessiz kalmayı  sürdürerek sadece Netanyahu yönetimini 2014'ten bu yana en büyük askeri  operasyonu düzenlemeye teşvik ettiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, BMGK'ya  İsrail'in saldırılarına derhal son vermesi çağrısı yaptı.
 
İsrail'in Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye, insani  yardımların ulaştırılmasına izin vermesi çağrısı da yapan Sinirlioğlu, "Bu  Konsey, Filistin halkına karşı sorumluluklarından artık daha fazla kaçamaz."  ifadesini kullandı.
 
Türkiye'nin sahadaki durumun daha da kötüye gitmemesi için  uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda çok taraflı çabalarını aktif  olarak sürdürdüğünü belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin ilerleyen günlerde BM Genel  Kurulundaki girişimlere tam destek vermeye de hazır olduğunu kaydetti.
 
Filistinliler için uluslararası koruma mekanizması oluşturulmalı
 
Sinirlioğlu, İsrail'in saldırganlığını caydırmak ve Filistinli sivil  nüfusun korunması için uluslararası koruma mekanizması oluşturulması gerektiğini  belirterek, uluslararası bu mekanizmasının kurulmasına yönelik çabalara BM Genel  Kurulunun öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.
 

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Türkiye Birleşmiş Milletler Feridun Sinirlioğlu
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