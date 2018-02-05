05 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.853 -1.07 EURO 4,6930 -0.26
USD 3,7780 0.09 ALTIN 162,110 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den flaş Hollanda açıklaması

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 20:58 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 21:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'nın, Ankara'ya dönüşü istenmeyen büyükelçisini resmen geri çekmesine ilişkin, "Gelinen aşamada Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır." dedi.


Sözcü Aksoy, Hollanda Dışişleri Bakanlığınca bugün yapılan açıklamaya  ilişkin soruya yazılı yanıtında, Mart 2017'de yaşanan krizin ardından  Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleşmesinin sağlanabilmesine yönelik  Türkiye'nin beklentilerinin bilindiğini belirtti.
 
 Söz konusu olaylardan bu yana Türkiye dışında bulunan Hollanda'nın  Ankara Büyükelçisinin göreve dönmesinin arzu edilmediğinin Hollanda makamlarına  bildirildiğini vurgulayan Aksoy, "Nitekim o tarihten bu yana da Hollanda'nın  Ankara Büyükelçisi ülkemize gelmemişti. Gelinen aşamada Hollanda tarafının  normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde  Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır." ifadelerini  kullandı.
 
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Mart 2017'de  referandum çalışmaları için Türk vatandaşlarıyla buluşmalarını engellemesiyle  başlayan krizin ardından, Türkiye'ye gelmesi istenmeyen Ankara Büyükelçisinin  resmi olarak geri çekildiğini açıklamıştı.
 
Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, krizden sonra Hollanda tarafına  durumu telafi etmesi için bazı şartlar ilettiğini ancak Hollanda'nın, ilişkilerin  normalleşmesi için beklenen adımı atmadığını belirtmişti.
 
Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu  döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı  planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti.
 
11 Mart 2017'de de Bakan Kaya'nın Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna  girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına  almış ve kendisini de polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.
 
Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce  Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde  müdahale etmişti. Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına  yönelik polis şiddetinde, en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.
 
Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara  Büyükelçisi'nin dönmesini istememişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı  olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyor.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.