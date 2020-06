90'lı yılların pembe dizi leri televizyon tarihinde bir döneme damga vurdu. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ dizilerdeki karakterler dün gibi hafızalarda. Biz de sizin için Türkiye'de en çok izlenen pembe dizileri sizin için derledik. İşte Türkiye'de en çok izlenen pembe diziler...

MARIMAR

Türkiye'de ilk olarak 94 yılında yayınlanmıştır. Sahilde büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayan saf ve yoksul bir kızın hikâyesinin anlatıldığı dizi, büyük küçük herkes tarafından ilgiyle izleniyordu. Arianda Thalia Sodi Miranda’nın Türkiye'de tanınmasında ve sevilmesinde en büyük rol oynayan dizidir.Marimarın dağınık saçları ve sevimli korkak halleri ile Sergio Santibanez’in sarı montu dizinin unutulmaz detaylarından.

VAHŞİ GÜZEL (MUNECA BRAVA)

Dizi, manastırda rahibeler ile yaşayan Milagros’un hizmetçi olarak çalıştığı evin sahibi İvo ile yaşadıkları aşk ı konu alıyor. Dizinin jenerik müziği, başrol oyuncusu Natalia Oreiro tarafından seslendirilmiştir.Yüzden fazla ülkede yayınlanan 'Muñeca Brava' adlı dizi, Türkiye'de 'Vahşi Güzel' adı ile 2001-2002 yıllarında Kanal D ’de yayınlanmıştır.

KÖLE ISAURA

19. yüzyıl kölelik yazarı Bernardo Guimarães'in aynı adlı romanından yola çıkarak, Brezilya İmparatorluğu döneminde mutluluk bulmak için karışık ırk bir köle olan Isaura'nın mücadelelerinin hikayesini anlatıyor. Baş rolünde Lucélia Santos ve ana düşman olan köle sahibi Leôncio Almeida olarak Rubens de Falco rol aldı. Escrava Isaura , 80'den fazla ülkede yayınlanmak üzere dünyanın en popüler pembe dizilerinden biri oldu.

CESUR VE GÜZEL (THE BOLD AND BEAUTIFUL)

Türkiye'de 1988-2009 yılları arasında farklı kanallarda yayınlanan dizinin orijinal adı ‘The Bold and the Beautiful’dur. 1987 yılından beri yayınlanan dizi, Amerika ’da halen yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye'de 'Yalan Rüzgarı' dizisiyle aynı zamanlarda yayınlanan dizi seyircinin arada kalmasına neden olmuştur.

YALAN RÜZGARI (THE YOUNG AND THE RESTLESS)

‘The Young and the Restless’ adlı dizi, Amerika’da 1973 yılında yayınlanmaya başladı. Türkiye'de 1990-1998 yılları arasında birçok kanalda yayınlanan dizi Amerika’da yayınlanmaya devam ediyor. Brook ve Foster aileleri üzerinden işlenen dizi çok uzun yıllar ilgiyle izlenmişti. Jenerik müziği unutulmaz bir dizidir.

ROSALİNDA

Dizide, teyzesini uzun yıllar annesi zanneden Rosalinda’nın zor ve üzücü hayatı anlatılır. Çiçekçilik yapan ve çok güzel olan Rosalinda’nın, yakışıklı olduğu kadar uzun isimli Fernando José Altamirano del Castillo ile karşılaşması dizinin seyirci kitlesini heyecanlandırmıştı.Her bölümde bol bol ağlayan ve ağlatan Rosalinda her yaştan izleyici kitlesine sahipti. Dizinin kötü karakterlerinden kuzeni Fedra ve Fernando’nun annesi Valeria bol bol ah almışlardı.

ALCANZAR (YILDIZLARA ULAŞMAK)

90’lı yıllarda TRT ’de yayınlanan dizidir. Başrol oyuncusu Eduardo Capetillo 'Yıldızlara Ulaşmak' adı ile yayınlanan bu dizide tanınmıştır. Oyuncu ve aynı zamanda şarkıcı olan Capetillo, Eduardo Casablanca adıyla dizide kendi gibi ünlü birini canlandırmaktaydı.Dizinin konusu yine imkansız bir aşk: Yakışıklı bir erkek ve pek de güzel sayılmayan bir kız. Dizi, müziği ile de çok beğenilmişti.

MANUELA

Fernando ve Manuela’nın aşkının anlatıldığı dizi 1991 yılında yayınlanmıştır. Manuela ve İzabella isimli ikiz kız kardeşleri canlandıran Grecia Colmenares dizinin kadın başrol oyuncusudur. Beğenilen dizinin müziği de unutulmazlar arasındadır. Dizi ile aynı adı taşıyan jenerik şarkısı “Manuela, Julio Iglesias tarafından seslendirilmiştir.Dizinin konusu ise şöyleydi: İsabel ve Manuela aslında ikiz kardeş değillerdir ancak birbirlerine ikiz kadar çok benzemektedirler. İsabel’in babası önce annesiyle birlikte oluyor sonra onu hamileyken terk edip kaçıyor. Ardından da Mercedes isminde başka bir kadınla birlikte oluyor ve ondan da Manuela doğuyor. Normalde Manuela’nın saçı aslında sarı değil,kumraldır ancak babası iki kızının birbirlerine çok benzediklerini fark ettiğinde Manuela’dan ölmeden önce saçlarını sarıya boyamasını rica ediyor. Manuela’da babasının son isteğini yerine getirerek saçlarını boyar, böylelikle kız kardeşine daha çok benzer hale gelir. Daha sonradan kocası ile çıktıkları bir tekne gezisinde kaza geçiriyorlar, kocası sağ kurtulurken İsabel’in yüzünü teknenin pervanesi parçalıyordu. Kıyıya vuran ve öldü sanılan İsabel’e annesi sahip çıkarken kocası tesadüf eseri Manuela ile tanışıyor ve karısına tıpatıp benzeyen bu kadına aşık olup evleniyor. İsabel yüzü bandajlı ve maskeli halde aynı evde gizlice yaşarken kocası ve Manuela’yı birbirinden ayırmaya çalışır, annesi de ona yardımcı olur.

ÇİRKİN BETTY (UGLY BETTY)

Ugly Betty'nin macerası ilk olarak Brezilya pembe dizilerinden Betty La Fea ile başladı. Türkiye'de 2005 yılında yayınlanan "Sensiz Olmuyor" adlı dizi de Çirkin Betty'nin bizdeki versiyonudur.Dizinin konusu ise şöyle: Betty kendi halinde, çalışkan, başarılı, iyimser ancak güzel olmayan bir kızdır. Bir gün büyük bir şirkette patronun asistanı olarak çalışmaya başlar. Ancak sorun şu ki patronu tam anlamıyla bir playboydur ve ondan nefret etmektedir. Betty de tam aksine patronuna sırılsıklam aşık olmuştur. Dizide bu ikili arasında zamanla oluşan duygusal bağ anlatılmıştır.

HAYAT AĞACI (GENERATIONS)

1989 – 1991 tarihleri arasında NBC kanalında yayınlanan bir ABD pembe dizisidir. 'Generations' adlı dizi Türkiye'de “Hayat Ağacı adı ile yayınlandı. Afro-Amerikan aile özelliğini yansıtan ilk pembe dizi olarak çığır açmıştır. İlk bölümü 27 Mart 1989 tarihinde yayınlanan dizi 2 sezon devam etmiştir.Yabancı dizilerin seslendirmeleri de dizi kadar önemli bir ayrıntı. Dizinin başrol oyuncuları Sam ve Kyle, Özlem Ersönmez ve Şahap Sayılgan tarafından seslendirildi.

MARİA LA DEL BARİO

Thalia’yı tanımaya başlanılan dizidir. Konusu çöpleri karıştıran ve çöplükte yaşayan kızın değişen hayatı ve karşılaştığı zorluklardı. Thalia’yı Türkiye'de Birtanem Coşkun Candaner seslendirmişti. Kötü Soraya izleyici tarafından nefret toplayan bir karakterdi.