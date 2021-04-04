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Türkiye'de bir ilk! Duyan şaşırıyor, 2050 yılında tamamen...
Antalya'nın Kepez ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı AKSAM, Türkiye'de ilk kez 2017'de deneme üretimlerine başladığı kapalı devre multi- trofik sistemle balık üretiminde, doğada geri dönüşümü olmayan balık dışkılarını, patlıcan ve marul üretiminde gübre olarak kullandı. Bu üretim modelinin özel sektörde ve evlerde uygulanmasına yönelik de çalışmalar başlatıldı. Balık ve sebze üretiminde birbirine bağlı tanklardaki suyun döngü halinde kullanılabilmesi nedeniyle su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanımı büyük önem taşıyor.