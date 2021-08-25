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Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası hangi kanalda, Filenin Sultanları Çekya maçı saat kaçta?

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:48 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 9:48

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 5'te 5 yaparak son 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya oldu. Peki, Çekya Türkiye voleybol maçı ne zaman, Türkiye Çekya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yendi ve grubu lider olarak bitirdi. Bu sonuçla Filenin Sultanları, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.

Türkiye Çekya maçı ne zaman?

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak. Şampiyona son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüne göre devam edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 15 setin hepsini kazandı.

Türkiye Çekya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak maçın saati henüz açıklanmadı.

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