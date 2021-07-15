Türk milleti böyle direndi, hainlere geçit vermedi

Ömer için sıradan bir nöbet gecesiydi... Osman işten yorgun dönmüş, yemekten sonra karısının demlediği çayı içip TV karşısında uyuklamaya hazırlanıyordu... Ali sokağın köşesinde bekleyen arkadaşlarına, “5 dakikaya geliyorum” diye bağırdı balkondan. Merve’yle Aylin iş çıkışı dostlarıyla buluşup yemek yemiş, koyu bir muhabbette dalmıştı. Burak sevgilisiyle sahilde çay keyfi yapıyor, Okan Kordon’da midye dolma yiyordu... Zeynep bulaşıkları yıkamış, çocukları uyutmaya hazırlanıyordu. Cennet gece mesaisine ara verdi, çay molasına indi. Süleyman çocukluk arkadaşının düğününde halay başıydı... Mustafa Amca, ahırdaki hayvanlarını kontrol edip muhtarla iki lafın belini kırmak üzere çıktı evinden...
Boğucu bir temmuz akşamında bazı vatan hainlerinin o sıralarda kanlı planlarını sinsice sahneye koymaya başladığından habersiz, kendi halindeydi Türkiye... Sıcak yaz melteminin esintisi arasında bir fısıltı dolaşmaya başladı kulaktan kulağa... ‘Hareketlilik, darbe, kalkışma...’ lafları hızla yayılınca buz kesti temmuz gecesi. O ev halinde, iş halinde, kendi halinde olan Türk milleti, ‘Olmaz’ dedi. ‘Bu kez izin vermeyiz!’ Şimdi, ‘Direniriz, şehit oluruz, vatanı böldürmeyiz’ lafları dolaşıyordu sokaklarda, caddelerde, meydanlarda. Bu kez fısıltıyla değil, gürül gürül bağırıyordu tüm ülke...
15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, kendisine yol üstünde kurulan pusudan kurtulduktan sonra Özel Kuvvetler Karargahı’nı aradı. Darbeci Terzi’nin komutanlığı ele geçirmek için geldiğini öğrenen Korgeneral, bunun üzerine Koruma Astsubayı Ömer Halisdemir’i arayarak, “Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et.” dedi. Aldığı emir üzerine “Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin” diyen Halisdemir, darbeci Terzi’yi karargaha girmeden vurarak öldürdü. Kendisi de çapraz ateşte kalarak şehit düştü.
DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KAHRAMAN
ÖMER ASTSUBAY’IN SON SÖZÜ
Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalan telefondaki “Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şehâdet var. Hakkını helâl et” emrine “Baş üstüne komutanım, hakkım helâl olsun. Siz de helâl edin...” sözleriyle karşılık verdi. Komutanlığı işgale gelen darbecilere karşı onun silahından çıkan kurşunla bozuldu ilk hainlerin kirli emeli. Osman bardağındaki çayı yarım bıraktı, Ali arkadaşlarını topladı, Zeynep çocukları annesine emanet edip kapıdan fırladı. Merve, Aylin ve diğerlerinin sohbeti artık memleket meselesiydi. Burak’la sevgilisi akın akın yürüyenlerin arasına karıştı. Okan midye dolmacıyla tezgahı toplayıp meydana çıktı. Cennet amirinin yanına koşarken bombalar patladı. Süleyman elindeki al mendili meydanda sallıyordu bu kez, asker kılığındaki hainlerin üzerine yürürken arkasında bir milletle... Mustafa Amca, muhtarla kol kola girip gitti darbecilerin çevirdiği garnizonun önüne...
TEK SİLAHLARI YÜREKLERİYDİ...
Tek silahları vatan için atan kocaman yürekleriydi. İşte böyle devleşti sıradan bir temmuz gecesinde Türk milleti. Genç, yaşlı, kadın, erkek toplanıp dikildi, darbeye geçit vermedi... Kimi tankın altına yattı, kimi kurşunlara yürüdü.
O gece Türkiye’de 251 vatan evladı canını verdi, şehit oldu. 2 bin 194 vatan evladı, kolunu, bacağını verdi gazi oldu. Çanakkale ruhu bir asır sonra, 15 Temmuz gecesi bir kez daha beden buldu...