Türkiye aşı haritası: Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Canlı aşı takibi ile yapılan aşı ve doz sayılarını sorgulama! İşte güncel covid 19 aşılama tablosu…

Türkiye’de 14 Ocak’tan itibaren aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Türkiye’deki aşılama sürecini merak eden vatandaşlar bu platform üzerinden canlı aşı takibi yaparak, hangi ilde ne kadar aşı yapıldığını görebiliyor. Canlı aşı takibi ile Türkiye'de aşı sayısı, dozu ve aşı haritası…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başladı. Aşılama süreci devam ediyor. Aşılama süreci devam ederken, Bakanlık il il Koronavirüs aşı sayılarının takip edilmesini mümkün hale getiren “COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu”nu kurdu, bu platform sayesinde Türkiye’de aşı yapılan kişi ve doz sayısı görüntülenebiliyor. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Türkiye aşı haritası ile yapılan aşı sayısı…

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 9.441.434 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

1. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 7.302.059

2. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 2.139.375

İSTANBUL

1.506.026 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA

785.918 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR

629.397 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA

344.790 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA

238.260 adet koronavirüs aşısı yapıldı.