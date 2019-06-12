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Türkiye ABD'ye FETÖ elebaşının iadesi için yeni belgeler verdi

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 19:48 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 20:32

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının iadesi" süreciyle ilgili yeni deliller sunduklarını açıkladı.


ABD ziyaretine devam eden Adalet Bakanı Gül, AA ve TRT muhabirine  Washington'daki temaslarını değerlendirdi.
 
Başta ABD'li mevkidaşı Barr ile dün yaptığı görüşme olmak üzere  Kongredeki temasları ve diğer görüşmelerinin çok verimli geçtiğini belirten Bakan  Gül, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü konusundaki tüm tezlerini birinci elden  muhataplarına aktardığını vurguladı.
 
Bakan Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:
 
"Türkiye için çok önemli bir konu olan FETÖ'nün iadesi sürecini geniş  bir şekilde konuştuk. 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ'nün doğrudan ilişkisini  ortaya koyan delilleri ve belgeleri kendileriyle paylaştık. Bu yeni ve önemli  delilleri doğrudan Sayın Bakan'a ilettik. Sayın Bakan da bizzat bu konuyu takip  edeceğini, süreçle bizzat ilgileneceğini ifade etti. Bu çerçevede, Türk  yargısının ortaya koyduğu tüm delilleri en üst düzeyde paylaşma imkanı bulduk. Bu  bakımdan süreçle ilgili önemli bir görüşmeydi. Umuyorum bu konuda beklenen  gelişmeler olur."
 
Gül, Barr'a sundukları yeni delillerin de önemli olduğunu ve bunların  değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti.
 
Bakan Gül, Barr'ın tecrübeli bir hukuk adamı olduğunu, FETÖ ile ilgili  söz konusu delilleri kendisine bakanlık düzeyinde doğrudan sunmuş olmanın da  sürecin hızlandırılması adına önem taşıdığını ifade etti.
 
"Türkiye'nin karalanmasına yönelik kampanya doğru değil"
 
ABD Kongresindeki temaslarını da değerlendiren Gül, "Bu görüşmelerde  yapıcı ve faydalı temaslarımız oldu. Bu görüşmelerimizde Türkiye'nin  karalanmasına yönelik bir kampanyanın doğru olmadığını anlattık. Bu bakımdan  ikili ilişkiler açısından bu tür doğrudan temaslar önem arz ediyor. Türk-Amerikan  ilişkileri Kongredeki tasarılarla, tekliflerle düzelmez. Onun ötesinde bu tür  diyaloglarla ve empatiyle Türk-Amerikan ilişkileri daha iyi bir noktaya ulaşır.  Bunu muhataplarımıza ifade ettik." değerlendirmelerini yaptı.
 
Bakan Gül ayrıca Washington temasları kapsamında bazı düşünce  kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptığını, burada Türkiye'nin tezlerini dile  getirdiğini ve yapıcı tartışmalarla Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını  dile getirdi.
 

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