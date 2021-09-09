SoloTürk ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde özel bir akrobasi gösterisi sunacak. Türk Yıldızları İzmir gösterisi saat kaçta? 9 Eylül İzmir Türk yıldızları gösterisi…
Türk Yıldızları İzmir gösterisi saat kaçta?
Türk Yıldızları 9 Eylül 2021 İzmir gösterisi Saat 16:00’da Kordon Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak.
Türk Yıldızları tarihi
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibidir.7 Kasım 1992 tarihinde kurulması için emir yayınlanmış ve 25 Aralık 1992 tarihinde dört NF-5 uçağı ile eğitimlere başlamıştır.Türk Yıldızları Akrotimi’nin Türk halkına tanıtımı 5 Ekim 1994 tarihinde Diyarbakır'da 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 29 Ekim 1994 Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçekleşmiştir. Türk Yıldızları’nın 100’üncü gösterisi 29 Ekim 2000 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenmiştir.