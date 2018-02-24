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Türk topçusu Afrin'de destan yazıyor

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 13:35 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 13:35

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara ateş destek vasıtalarıyla Afrin'de terör konvoyunu vurmasına ilişkin, "Bu işi karasal ateş destek vasıtalarıyla 2 dinamik hedefi aynı anda vurarak yapmayı başarabilmiş bir silahlı kuvvetlerimiz var. Böylesi harp tarihinde yok. Dünyanın hiçbir ordusu şu ana kadar böyle bir görüntüyü servis edemedi." dedi.


Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin bölgesinde 372 meskun  mahal bulunduğunu, bunların yaklaşık yüzde 17-18'inin ele geçirildiğini söyledi.
 
Kritik noktaların harekatta ele geçirildiğini belirten Ağar, etki  altına alınan coğrafyanın ise 400 kilometrekareyi aştığını dile getirdi.
 
Ağar, her geçen gün etkisiz hale getirilen terörist sayısının  arttığını vurgulayarak, terör örgütünün terk ettiği bölgeleri patlayıcılarla  donattığını, bütün bu risklere bakıldığında harekatın çok iyi gittiğini anlattı.
 
"Harekatta yavaş ilerlendiğine" yönelik eleştiriler yapıldığına da  değinen Ağar, "Öncelikle 'Yavaş gidiyor.' diyenlere 'Buyrun siz yapın da  görelim.' demek gerekiyor. Bu bir etki ve istikrar harekatı. Asgari zayiatla  azami fayda elde edilmeye çalışıldığı, sabra dayalı harekat. Bu harekat bir  fırtına veya bir yıldırım harekatı veya bir yarma harekatı gibi yapılmış olsaydı  hem zırhlı hem de karasal unsurlar için çok büyük riskleri vardı." ifadelerini  kullandı.
 
Ağar, PKK'nın farklı terör tekniklerini de devreye soktuğuna dikkati  çekerek, harekatın bunlara çözüm üretilerek ilerlediğini kaydetti.
 
Bu durumun harekatın ilerleyişini de etkilediğini vurgulayan Ağar,  bundan dolayı bazen günde 10 köy ve bazen de bir köy alınabildiğini bildirdi.
 
"Harp literatüründe böyle bir görüntü yok"
 
Ağar, bölgede tank hendekleri ve mayın kuşakları da bulunduğuna işaret  ederek, şöyle konuştu:
 
"PKK'nın elinde güdümlü tanksavar roketleri, güdümlü uçaksavar  roketleri ve ağır silahlar var. Üst açı grubuyla alt açı grubuyla yatay atış  yapabilen ağır silahlar mevcut. Bunları Mehmetçik'e karşı kullanmaya çalışıyor,  Mehmetçik de bunları etkisiz hale getiriyor. Yayınlanan dinamik hedeflerin  vurulması görüntüsü, TSK bu tür görüntüleri pek paylaşmaz. Bu işi karasal ateş  destek vasıtalarıyla 2 dinamik hedefi aynı anda vurarak yapmayı başarabilmiş bir  silahlı kuvvetlerimiz var. Böylesi harp tarihinde yok. Dünyanın hiçbir ordusu şu  ana kadar böyle bir görüntüyü servis edemedi. Çok özel bir görüntü, harp  literatüründe böyle bir görüntü yok. ABD'liler bu işi AC 130 ve A-10 tank avcısı  denilen orta irtifadan uçan uçaklarla yapıyor. Çok yüksek teknoloji istiyor.  Burada Mehmetçik dinamik noktaları topçuyla peş peşe vuruyor."
 
Bölgede rejim ve PKK'nın kendi oyununu oynadığını belirten Ağar,  "PKK'nın Suriye ile ilgili ortaya koyduğu yerel yönetim, özel yönetim, kanton,  federasyon gibi kavramlardan vazgeçtiğini görüyoruz. Bundan rejim istifade etmek  istiyor. Bunu TSK sağlıyor. Demek ki TSK, bir istikrar unsuru."  değerlendirmesinde bulundu.
   
Ağar, PKK'nın bölgede mezhebi düşmanlıklar üretmek istediğini de  sözlerine ekledi.
 

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