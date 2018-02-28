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Türk jetleri "HvBS" ile harekata kısa sürede hazır

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 13:54 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 13:54

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), kendi alanında dünyanın en büyük entegre sistemi. Bu sistem, bir harekatın hazırlığını 2 haftadan 1 saate indiriyor, yani kısa sürede hazır hale geliniyor." dedi.


HAVELSAN tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), Hava Kuvvetleri Komutanlığının tüm yönetim, iletişim ile savunma sistemlerini koordine ediyor.

Harekatta tüm faaliyet sahalarını kapsayacak şekilde görev etkinliğini artırmak, karar makamlarına doğru ve zamanında bilgi sağlamak ve kaynak kullanım verimliliğini artırmak amacı ile geliştirilen HvBS, kapsamı itibarıyla  Türkiye'nin tanımlı en büyük komuta kontrol bilgi sistemi olarak gösteriliyor.

HAVELSAN'ın geliştirdiği "milli kripto" ile korunan yazılım, karargah,  taktik kuvvetler, radar üsleri ve bütün komuta kademelerinde planlamadan icraya  kadar işlemlerin ayrıntılı bir şekilde yapılmasına da katkı sağlıyor.

HvBS, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ve bölgede  güvenlik ve istikrarı sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda da etkin  şekilde kullanılıyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, savunma sanayi  projelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide sürdürülebilir büyüme ve canlanma ile istihdam ve gelir  artışının temel dayanağını sanayinin oluşturduğunu vurgulayan Altunyaldız,  savunma sanayisini ise lokomotif sektör olarak gördüklerini dile getirdi.

Altunyaldız, savunma sanayisinde ortaya çıkan yaratıcılık, tasarım ve  ürün geliştirmenin, diğer alanlara da aktarıldığını belirterek, "Yetişen insan  kaynağının ileri teknolojiye ihtiyaç duyulan diğer sektörlerde de görev alması  önemli bir çarpan etkisi yaratıyor. Konuya diğer yönüyle baktığımızda da savunma  sanayisinin önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi konumu ve bölgedeki komşularının içinde bulunduğu  istikrarsızlıktan dolayı kritik bir dönemin yaşandığına dikkati çeken  Altunyaldız, terör örgütlerine yönelik yürütülen kararlı mücadelenin devam  ettiğini anımsattı.

"Caydırıcı bir güvenlik gücüne sahip olmak"

Altunyaldız, Zeytin Dalı Harekatı'nın sınırda ve Türkiye topraklarında  terör tehdidi tamamen bertaraf edilinceye kadar süreceğinin altını çizerek, şöyle  devam etti:

"Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin inancı ve öz  güveni en önemli motivasyon kaynağımız. Operasyonlarda kullanılan yüzde 70-75  seviyesindeki yerli ve milli silah, araç ve mühimmat en büyük gücümüz. Bugün  ülkemiz, dünyada ve özellikle bölgesindeki gelişmelerde masada ve sahada etkin  bir şekilde yer alarak söz sahibi bir konumdadır. Güçlü ve sözü dinlenen bir ülke  olabilmenin en önemli gereklerinden birisi iç ve dış tehditlere karşı caydırıcı  bir güvenlik gücüne sahip olmaktır. Savunma ve güvenlik sektöründe ortaya konulan  çaba ve özverinin sonucunda milli ve yerli unsurlarımızın yer aldığı sanayi  altyapısı geliştirilmiştir."

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde yerli ve milli  silahların rolüne işaret eden Altunyaldız, terör hedeflerinin savaş uçaklarıyla  etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Yurt dışında 25 ayrı program kullanılıyor

Altunyaldız, savaş uçaklarının harekata çok kısa sürede hazırlandığına  dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, kendi komuta kontrol ve savaş sistemlerini üretiyor, hatta  dünyaya pazarlıyor. Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS), kendi alanında dünyanın  en büyük entegre sistemi. Bu sistem, bir harekatın hazırlığını 2 haftadan 1 saate  indiriyor. Yani kısa sürede hazır hale geliniyor. Yurt dışında 25 ayrı program  kullanılarak yapılan bu işlemi Türkiye, tek program üzerinden yapıyor. Bugünün  Türkiye'sinde artık kapının kilidi de anahtarı da kendi ellerimizde.  Topraklarımızın bütünlüğünü hedef alan, vatandaşlarımızın canına kasteden tüm  terör unsurlarıyla mücadelemizi kendi silah, araç ve mühimmatımızla  gerçekleştirmek oldukça gurur verici."

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