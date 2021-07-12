Türk gencinin tasarımda uluslararası başarısı!

Renault Trucks, yeni T ve T High modellerini, Euro Truck Simulator 2 oyunu ile tanıtırken oyun içinde bir de tasarım yarışması düzenledi. Mayıs ayında başlayan ve tüm dünyadan katılımcıların yeni modelleri tasarladığı yarışmayı, Türkiye’den 18 yaşındaki lise son öğrencisi Enes Bolat kazandı. Enes Bolat’ın tasarımı, gerçek bir Renault Trucks aracına uygulanarak sergilendi. Enes Bolat, 2.200 saatten fazla oyun deneyimiyle bir Euro Trucks Simulator 2 oyuncusu.