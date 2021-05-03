Türk bilim insanları buldu! 5G zararlarını ortadan kaldırıyor!

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında başta cep telefonu olmak üzere günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok elektronik cihazla bütünleşik bir yaşam sürdürüyoruz. Pandemi döneminde eğitimin de online olarak devam etmesi nedeniyle özellikle gençlerde ve çocuklarda tablet ve cep telefonu kullanımı arttı. Sıklıkla kullanılan bu cihazlar başta radyasyon olmak üzere, fark edilmeyen ancak sağlığa zararlı olabilecek çeşitli etkilere sebep olabiliyor. Yakın gelecekte GSM sektöründe 5G teknolojisinin yaygınlaşacak olması durumu daha karmaşık hale getiriyor.

5G TEKNOLOJİSİ NELER GETİRECEK?

Cep telefonlarında 1G ile başlayan teknoloji 4.5G ile devam ediyor. Son günlerde gündemde olan konu ise 4.5G 'ye göre daha hızlı olan 5G teknolojisi. 5G sadece iletişim hızı veya internetteki hız demek değil. 5. nesil bir teknoloji olup nesnelerin birbiriyle iletişimi anlamına geliyor. 5G sayesinde onlarca dakikada download edilen programlar 10 saniyede indirilebilecek. Arabalarda, yollarda, fabrikalarda, ev ve işyerlerinde bulunan cihazlar birbirleriyle iletişim kurabilecek. Bu frekans aralığı artık megahertzden çağ atlayarak gigahertzlere qeçecek. 4.5G’ye göre 100 kat internet hızı artmış olacak. Bu teknolojiye milimetrik dalga sistemi de denebilir. Çok yüksek frekanslardan dolayı dalga boyu kilometrelerden milimetrelere inecek. 1.5 km kapsama alanı olan eski baz istasyonları yerini 100 mt arayla kurulan 5G baz istasyonlarına bırakacak. Bu da her evin ve canlının 5G’nin EMD radyasyonuna daha sık maruz kalacağını gösterir. Her ülkenin maruziyet değeri farklıdır ve kullandığı frekans değerine bağlı olarak ülkemizin maruziyet limit değeri 12,3 V/m'dir.

TÜRK BİLİM ADAMLARI ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI

Türkiye'de Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma 5Guard benzeri pratik çözümlerin elektromanyetik dalgaların insana verebileceği zararları azalttığını ortaya çıkardı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr Alpaslan Mayadağlı, 5G beşinci nesil teknolojisinin hayatımızın her alanında ve anında katkı sağlayacağını söyledi. Öte yandan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Hakan Seyithanoğlu ise teknolojik açıdan çok ciddi fayda sağlayan 5G teknolojisinin riskleri de beraberinde getirdiğinin unutulmaması gerektiğini ve çok yüksek frekanslarda iletişim sağlanacağından dolayı korunma yollarının da bilinmesi gerektiğini belirtti.

Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırma Avrupa 'da SCI destekli bir dergide de yayınlandı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden Radyasyon Onkolojisi Tıbbi Radyofizik Uzmanı Ali Hikmet Eriş yaptıkları araştırmayı ve sonuçlarını şöyle özetledi;

FARELER ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLER ZARARI GÖSTERDİ

"Cep telefonu frekansı 900MHz bandında fareler üzerinde bir araştırma yaptık. Farelere verdiğimiz elektromanyetik dalgaları belli bir süre tatbik ettik. İşlem sonunda alınan kan örnekleri laboratuarda biyokimyasal olarak incelenerek glutamat, seratonin ve hidrojen peroksit seviyelerine bakıldı. Serotonin düzeyinin arttığı tespit edildi. Ayrıca beyne verilen EMD'Iarın uygulama sırasında beyinde ciddi oranda ısı etkisi oluşturduğunu da termal kameralar ile izledik. Bu bize şunu gösteriyor ; teknoloji mükemmel şeyler getiriyor ama zararlı etkilerinden korunmayı da bilmek gerekiyor. "

ZARARLI ETKİLERİ AZALTMAK MÜMKÜN

Radyofizik Uzmanı Ali Hikmet Eriş araştırmalarında 5Guard koruma kalkanı ve piyasadaki farklı koruyucuları da test ettiklerini belirtti. "Bazı firmalar bu zararlı etkileri minimize etmek için nanoteknolojiyi kullanarak içerisinde absorbe edici elementler kullanılan tekstil, duvar boyaları, cep telefonları koruma kalkanları gibi birçok ürünü pazara sundu. Kendi üniversitemizde non-iyonizan ölçüm cihazlarıyla yaptığımız ön araştırmalarda bu cihazların elektromanyetik dalgaları belli bir seviyede azalttığını gördük. Ayrıca bir GSM operatörünün 5G laboratuarında yaptığımız çalışmalarda koruma kalkanı ürünlerinin iyonize olmayan radyasyonun şiddetini azalttığını tespit ettik. Gelecek beşinci nesil sistemler öncesi bu durum sevindirici bir gelişme oldu.”

5GUARD ABD'DEN DE GEÇER NOT ALMIŞTI

Radyofizik Uzmanı Eriş'in ve araştırma grubunun test ettiği ürünler arasında olan 5Guard geçmişte ABD'deki testlerden de başarıyla geçmişti. Elektromanyetik radyasyondan yüzde 99,8 oranında koruduğu ABD'deki dünyanın lider laboratuarı CIEMS tarafından test edilip onaylanan 5Guard, 5G'nin de dahil olduğu frekans bandı 9,735Ghz'ye kadar EMR kalkan etkinliği sağlıyor. Ayrıca cep telefonu ve diğer mobil cihazlarda radyasyonun önlenmesiyle, kullanılan cihazın ısınma düzeyi de yüzde 80 oranında azalıyor.