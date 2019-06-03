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Tunceli'den acı haber! Bir asker şehit oldu

AA |  03 Haziran 2019 Pazartesi - 22:11 | Son Güncelleme : 03 06 2019 - 22:11

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı  birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon  başlattı.
 
Operasyon kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik  güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker  yaralandı.
 
Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi  altına alınan yaralı askerlerden biri kurtarılamadı.
 
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Elazığ  Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
 
Yaralı askerlere kan vermek isteyen meslektaşları, Tunceli Devlet  Hastanesine koştu.
 
Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı  Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
 
Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.
 

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