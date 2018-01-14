Tunceli'de teröristlere 18 ayda "4 bin" operasyon

Tunceli'de jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son 18 ayda gerçekleştirdiği yaklaşık 4 bin operasyonda 250 terörist etkisiz hale getirildi, 25 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kentte güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla PKK başta olmak üzere kırsaldaki terör örgütlerine darbe üzerine darbe vurulmaya devam ediliyor.

JÖH, PÖH ve MİT'in ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar sonucu 15 Temmuz 2016'dan beri 250 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 25 terörist teslim oldu.

Güvenlik güçleri, operasyonlarını, örgütlerin en güçlü olduklarını iddia ettikleri, kış üslenmesi ve eğitim kampı olarak kullandıkları, yaşam ve mühimmat depolarının bulunduğu, "Girilemez ve ulaşılamaz" dedikleri Aliboğazı, Kutuderesi, Ahpanos, Aslıca, Sal Deresi, Bali Deresi, Dokuzkaya, Karagöl ve Kızılmescit bölgelerinde aralıksız sürdürüyor.

Terörle mücadelede "konsept değişikliği"

Geçmiş yıllarda kalabalık birliklerle terörle mücadele eden güvenlik birimleri, son yıllarda küçük birliklerle, İHA, SİHA, F-16, ATAK helikopterleri ve Fırtına obüslerinin desteğiyle nokta operasyonlar yapıyor.

Her türlü hava koşulunda terörle mücadele edebilecek şekilde eğitilen JÖH ve PÖH birlikleri, başarılı operasyonlarla kırsalda kazandıkları alan hakimiyetini yılın 12 ayında da kararlı şekilde sürdürerek vatandaşların il, ilçe, köy ve mezralarına daha güvenli seyahat etmelerini sağlıyor.

Yaklaşık 4 bin operasyon

Edindiği her bilgiyi titiz şekilde detaylandıran güvenlik birimleri, kesinleşen bilgiler doğrultusunda teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için gece gündüz, kar kış, sıcak soğuk demeden aralıksız nokta operasyonlar yapıyor.

15 Temmuz’un ardından kararlı şekilde başlayan ve aralıksız devam eden terörle mücadele kapsamında Tunceli ’de yaklaşık 4 bin operasyon gerçekleştirildi ve teröristlerin kullandığı 255 sığınak imha edildi.

Sığınaklarda 195 kalaşnikof, terör örgütünün sözde sorumlularının kullandığı 33 M-16, özellikle helikopterler için tasarlanan 2 Zagros, ağır makineli 7 biksi ve 3 doçka, uzun namlulu suikast silahı 7 Kanas, 10 tabanca, 160 el bombası, 12 RPG-7 roketatar, 11 ton patlayıcı madde, 51 el yapımı patlayıcı, 490 mutfak tüpü, 70 el telsizi, 10 büyük telsiz, silahlara ait 51 bin mühimmat, 12 jeneratör ve 70 ton gıda maddesi ele geçirilerek terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

52 sözde üst düzey örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi

Hava operasyonlarıyla desteklenen, JÖH ve PÖH ekiplerinin çoğu zaman teröristlerle girdiği sıcak çatışmalarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde mavi kategorideki 4, turuncu kategorideki 5, gri kategorideki 12 ve yeşil kategorideki bir teröristin de aralarında bulunduğu 52 sözde üst düzey örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Örgüt mensuplarının girdikleri çatışmalarda öldürülen ve yaralanan pek çok teröristi de kaçırdıkları değerlendiriliyor.

225 iş birlikçi tutuklandı

Terör örgütlerine kuryelik, yardım ve yataklık yapanların tespiti için düzenlenen operasyonlarda da 450 iş birlikçi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 225'i tutuklanırken diğerlerinin büyük bölümü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.