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Tunceli'de 26 teneke amonyum nitrat ve patlayıcı ele geçirildi

İHA |  16 Ocak 2018 Salı - 18:46 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 18:46

Tunceli'de güvenlik güçleri, 26 teneke amonyum nitrat, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet Kalaşnikof ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.


Tunceli Valiliği, Pülümür yolunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından arama tarama faaliyeti yapıldığını bildirdi.
 
Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında, karayoluna yakın kırsal alanda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet basma düzenekli EYP, 26 teneke amonyum nitrat, 16 adet pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 400 metre kablo, 2 adet balyoz, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

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