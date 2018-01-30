Tüm paranızı kaybedebilirsiniz

Kripto para birimleri hackleniyor, çalınıyor ve hızlı düşüşler yaşıyor. Devletler ve finans dünyasının uyardığı bu para birimleri hakkında son uyarı da Deutsche Bank’tan geldi. Banka, “Tüm paranızı kaybedebilirsiniz” dedi

