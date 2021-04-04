Tüketici aracını "hemen” satmak" istiyor!

Otomerkezi.net'in yaklaşık 1 yıl önce kullanıma sunduğu online "Hemen Sat Merkezi" uygulaması, tüketiciler tarafından ilgiyle karşılandı. 24 saat içinde araç satışına imkan veren ve tüm Türkiye'de ücretsiz ekspertiz faydası sunan sisteme, 12 ayda 35 bin adet araç satış başvurusu yapıldı. Satış ve devir işlemleri sonrasında sadece 15 dakikada ödeme fırsatı sunan uygulama ile ilgili olarak Otomerkezi.net CEO'su Ali Karakaş "İkinci el araç pazarına ve dijitalleşmeye olan ilgi artık bir süreklilik kazanmış durumda. Teknolojiye ve inovasyona yatırım yapan, kurumsallaşmayı tercih eden ikinci el araç satıcıları önümüzdeki dönemde daha çok ön planda olacak.

Online satış gündemde



Artık yaklaşık her 10 otomobilden 7'si online mecralar üzerinden satılıyor. Hayata geçirdiğimiz yeni hemensatmerkezi.com portalı ile araç sahipleri 1,5 dakika gibi kısa sürede aracını ücretsiz değerleyip, 24 saat içinde satabiliyor, 81 ilde TSE ve HYB belgeli noktalarda ücretsiz ekspertiz yaptırabiliyor. Herhangi bir üyelik gerekmeksizin, gün içerisinde dilediğiniz kadar araç değerleyebilirsiniz. Ayrıca yeni ihale modülümüzle birlikte kurumsal satıcılar açık artırmaya katılabiliyor, haftalık mezatlarda araç satın alabiliyor." dedi.



30 bini 10 yaşından genç



Karakaş, Hemen Sat'a yapılan araç satış başvurularının detaylarına da değindi ve yüksek model yılına sahip araç kullanıcılarının, online platform üzerinden satışa daha sıcak baktığını söyledi. 35 bin araç içinde sadece 5 bin aracın 2010 model ve altı olduğunu belirten yönetici, "Başvurusu yapılan ve teklif alınan araçların 15 bini 5-10 yaş aralığındayken, 15 bini de 5 yaş ve altı araçlardan oluşuyor. Araç alımında yaş sınırımız 15, fiyat sınırlamamız yok. 200 bin kilometreye kadar, ağır hasar kaydı olmayan ve TRAMER kaydı 30 bin TL'yi aşmayan tüm araçlara talibiz. Ayrıca sıfır kilometre araçlarda stokçular tarafından yapılan fırsatçılığa karşı, 1.000 km altındaki otomobilleri satışa kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verdi.