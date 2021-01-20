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TÜBİTAK 90 personel alacak! İşte TÜBİTAK iş ilanları!

20 Ocak 2021 Çarşamba - 9:29 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 9:29

TÜBİTAK, BİLGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan TÜBİTAK personel alımı ilanına göre, alınacak personel Gebze ve Ankara'da istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve TÜBİTAK iş ilanları...


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) kısmi süreli proje personeli alacak. TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve TÜBİTAK iş ilanları...
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
TÜBİTAK, BİLGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak. TÜBİTAK personel alımı için belirlenen son başvuru tarihi ise 3 Şubat. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. 
 
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfalarında yer alıyor. 
 
 

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