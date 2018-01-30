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TSK: İdlib'de TSK konvoyuna saldırı

İHA |  30 Ocak 2018 Salı - 22:37 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 2:07

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib kuzeyine intikal halinde olan konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda, 1 sivil görevli şehit olduğunu, 1 asker ile 1 sivil görevli personelin yaralandığını açıkladı.


TSK’dan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendiği, konvoyda görevli bir sivil görevlinin şehit olduğu, bir asker ile bir sivil görevli personelin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, “Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.
 
Bakan Eroğlu da açıklama yaptı
 
Bakan Veysel Eroğlu, "Bugün Zeytin Dalı harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin TANBOĞA şehit olmuş, Mahmut PAKYÜREK ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer GÜNEŞ ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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