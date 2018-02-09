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TSK duyurdu: Hakkari'de patlayıcı yüklü minibüs imha edildi

AA |  09 Şubat 2018 Cuma - 19:31 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 19:33

Hakkari Çukurca'da güven güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen patlayıcı madde yükle minibüs imha edildi.


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi  olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.
 
Buna göre, Şırnak merkezdeki operasyonda 11 adet havan mühimmatı, 12  adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, dört  adet el yapımı patlayıcı, 25 kilo amonyum nitrat, bir kilo C3 plastik patlayıcı,  120 metre kablo ve 42 adet pil ele geçirildi.
 
Tunceli Nazımiye'de, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi  aramasında da bir adet tabanca, beş adet tabanca fişeği, bir adet dürbün ve  muhtelif malzemesi bulundu.
 
Van Çatak'ta belirlenen sığınakta, iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı,  80 kilo amonyum nitrat, 116 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele  geçirildi.
 
akkari Çukurca'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi  aramasında tespit edilen patlayıcı madde yüklü minibüs imha edildi.
 
Üç sığınakta da 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, çok miktarda  yaşam malzemesi ve örgütsel doküman tespit edildi.
 
  
 

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