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TSK'dan Katar'a askeri sevkiyat

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 23:19 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 23:19

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan yeni bir grubun başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı bildirildi.


Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden  yapılan yazılı açıklamada, yeni destek gücünün Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı  belirtildi. Açıklamada söz konusu güçlerin Tarık bin Ziyad Taburu'ndaki  birliklere katılacağı ve Katar birlikleriyle birlikte ortak askeri operasyon  gücünü artırmak için tatbikatlara katılacağı ifade edildi.
 
 
Söz konusu güçlerin Katar ile Türkiye arasında imzalanan ortak savunma  anlaşması kapsamında ülkeye geldiği kaydedildi.
 
 
TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan "Türkiye  Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar  Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması" 15  Haziran 2015'te yürürlüğe girmişti.
 
 
"Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin  Uygulama Anlaşması" ise 28 Nisan 2016'da imzalanmış, 7 Haziran 2017'de TBMM Genel  Kurulunda kabul edilerek, TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik  Türkiye'nin iç hukuk süreci tamamlanmıştı. TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran'da Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu'nda gerçekleştirmişti.
 

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