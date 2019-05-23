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TSK'dan hava harekatı! Hepsi yerle bir edildi

23 Mayıs 2019 Perşembe - 9:43 | Son Güncelleme : 23 05 2019 - 10:04

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
 
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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