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TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

İHA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 19:17 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 20:05

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerindeki Racu, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli'de kontrolün sağlandığı bildirildi.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Suriye'nin  kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri  etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden  kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı"nın  başladığı hatırlatıldı.
 
Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik  kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan  "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yürütüldüğü belirtilen bilgilendirmede,  faaliyetlerin ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütüldüğü  bildirildi.
 
Bilgilendirmede, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve  bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı,  sivil/masum kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve  hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.
 
Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği  aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
 
"Hava kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek  vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, bugün Afrin'e ulaşan  yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına  imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak  üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7  yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82  terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı  2516'ya ulaşmıştır."
 
  
 
 

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