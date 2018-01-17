TSK'dan dikkat çekici hamle!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’nin güney sınırında 30 bin kişilik bir güç oluşturacağını açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgeye yapılan birlik takviyesi hareketliliği sürüyor.

