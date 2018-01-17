TSK'dan dikkat çekici hamle!

Terör örgütü PKK ve YPG'nin yoğun olarak bulunduğu Suriye’deki Afrin bölgesi için, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Mardin'den Hatay ve Kilis bölgesine çok sayıda zırhlı araç ve tank sevkıyatı yapıyor. Bu araçlar için gerekli personellerin de bölgeye sevkıyatı sürüyor.
Mardin’den Hatay'a giden bir mekanize birliğinin görüntüleri, hareketliliği göz önüne serdi. Alkışlar içerisinde, birliğe otobüslerle gelen tank personeli büyük coşku ile karşılandı.
Öte yandan, Hatay’ın Hassa ilçesi yakınlarındaki üs noktasına da çok sayıda yeni tank getirilmesi dikkat çekti. Tank personeli takviyesi de yapıldı.