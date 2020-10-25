Truman Doktrini'nin amacı nedir? 2020 KPSS ön lisans Truman Doktrini sorusunun cevabı!

KPSS 2020 ön lisans sınavının ardından adaylar sınav sorularını araştırıyor. KPSS ön lisans sınavında adaylara sorulan Truman Doktrini sorusu internette gündem oldu. Peki, Truman doktrini nedir? Truman doktirinin amacı nedir? Truman doktrini kim tarafından neden hazırlandı? İşte KPSS 2020 ön lisans sınavında sorulan Truman Doktrini sorusunun cevabı...

2020 KPSS ön lisans sınavının ardından yüzbinlerce aday sınav sorularını sosyal medya platformalarında değerlendiriyor. Sınav yorumlarının yapıldığı sosyal medyada KPSS soruları ve cevapları da adayların merak ettiği soruların başında geliyor. KPSS ön lisans sınavında adayların merak ettiği konuların başında Truman Doktrini ile ilgili sorunun cevabı geliyor. Peki, Truman doktrini nedir? Truman doktirinin amacı nedir? Truman doktrini kim tarafından neden hazırlandı? İşte KPSS 2020 ön lisans sınavında sorulan Truman Doktrini sorusunun cevabı...

TRUMAN DOKTRİNİ NEDİR? TRUMAN DOKTRİNİ'NİN AMACI NEDİR?

Truman Doktrini, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır.

Truman Doktrini, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası politikasının değiştiğini ve Sovyet karşıtlığının bu yeni politikada temel esas olduğunu ilan etmiştir. Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri "komünizm tehdidi" altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamıştır.

Almanya'nın çöküşü, II. Dünya Savaşı boyunca bastırılmış düşmanlıkları tekrar su yüzüne çıkardı. Almanya 'ya karşı Sovyetler ile ittifak kurmuş olan Amerika ve İngiltere , Bolşevik Devrimi'nin ilk günlerinden beri komünizme düşman idiler. Hatta başta İngiltere olmak üzere İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı bittikten sonra Bolşeviklerle mücadele eden Çarlık yanlısı Rusları desteklemiş ve bu amaçla Vladivostok, Murmansk ve Archangelsk limanlarına asker çıkarmışlardı. Amerika'nın Japonya 'ya attığı atom bombaları Japonya'nın teslimiyetini sağlarken aynı zamanda Amerika'nın askeri üstünlüğünü de vurguladı. Bu iki saldırıyı Sovyetler'e yönelmiş bir tehdit olarak algılayan Stalin, Batı ile arasında kendisine bağlı uydu devletler kurarak bir “tampon bölge” oluşturmak istiyordu. Bu ilke Sovyetler'in savaş sonrasında Doğu Avrupa politikasının temelini oluşturmuştur.

Bu amaçla Sovyetler'in komünist ideolojiyi yaymaya çalışması ve Doğu Avrupa'da komünist uydu-devletler kurmaya başlaması Amerika'da büyük korkuya yol açmıştı. Bu sebeple 1947 yılından başlayarak Amerika dış politikasının esası komünizm ile mücadele olmuştur.

Truman Doktrini’ni hızlandıran başlıca neden, Sovyetler’in güneye doğru yayılmasıdır. Yunanistan ’da komünist gerillalarla zayıf merkezi hükûmet arasında başlayan iç savaş, Truman Doktrini’nin ilan edilmesini hızlandırmıştır.

Başkan Truman, 12 Mart 1947’de Kongre’de kendi adıyla anılacak bu doktrini açıkladı. Truman’a göre ABD , komünizm ile silahlı mücadele veren ve komünist ülkelerin baskısı altında bulunan devletlere mali ve askeri yardım yapmalıydı (Burada kastedilen ülkeler Yunanistan ve Türkiye’dir).

Bu amaçla Kongre’den 400 milyon dolar kullanma izni istedi. Kongre’nin 22 Mayıs’ta bu isteğini kabul etmesi üzerine Türkiye’ye 100 milyon, Yunanistan’a ise 300 milyon dolar yardım yapıldı.