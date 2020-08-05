Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic’in TRT ortak yapımı filmi “Quo Vadis, Aida?” da yarışmada yer aldı. Film, 1995’te yaşanan Srebrenitsa katliamını mercek altına alıyor. Bu yıl festivalin jüri başkanı ise Cate Blanchett.
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TRT ortak yapımı film Venedik’te
05 Ağustos 2020 Çarşamba - 12:01 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 12:01
BU yıl 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 77’nci Venedik Film Festivali’nin ana yarışması “Altın Aslan” için aday 18 film açıklandı.
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