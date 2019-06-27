Trafik magandalarına ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, son bir yılda trafikte makas atan 23 bin 776 sürücü ile drift atan 2 bin 188 sürücüye ceza uygulandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, geçen yıllara göre trafik kazalarına bağlı can kayıplarının yüzde 36 oranında azaldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki emniyet ve jandarma ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına göz açtırmadı. Jandarma ve polis ekipleri, 26 Haziran 2018 ile 20 Haziran 2019 tarihleri arasında trafikte makas atan 23 bin 776 sürücü ile drift atan 2 bin 188 sürücüye ceza uyguladı. Trafikte usulsüz 'çakar lamba' kullananlar da denetimlerden kurtulamadı. Usulsüz çakar lamba kullanan 4 bin 375 araca ceza uygulandı.

'MAKAS ATMADA İSTANBUL, DRİFT'TE ANKARA'

Makas atma teröründe en fazla ceza alan il İstanbul oldu. İstanbul’da 10 bin 385 sürücüye makas atma cezası verilirken, İstanbul’u sırasıyla şu iller takip etti. Ankara’da 2 bin 141, İzmir ’de bin 701, Konya ’da bin 97, Antalya ’da 835, Bursa ’da 842, Denizli ’de 600, Adana ’da 478 sürücüye makas atmak suçundan ceza uygulandı. Trafikte drift terörüne en fazla ceza işlem uygulanan yer ise 281 ceza ile Ankara oldu. Ankara’yı 254 ceza ile İstanbul, 194 ceza ile Antalya, 134 adet ceza ile Konya takip etti.

CAN KAYIPLARI YÜZDE 36 ORANINDA AZALDI

Jandarma ve polis ekiplerinin başta bayram tatilleri olmak üzere trafiğin yoğun olduğu gün ve saatlerde aldığı tedbir ve denetimlerle birlikte ölümlü trafik kazası sayıları da azaldı. Geçen yılın 1 Ocak-17 Haziran dönemi ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında bin 120 olan ölümlü trafik kazası, yüzde 30 azalışla 786’ya, bin 437 olan ölüm sayısı yüzde 36 azalışla 926’ya, 79 bin 262 olan yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 13 azalışla 69 bin 224’e, 131 bin 303 olan yaralı sayısı ise yüzde 13 azalış ile 113 bin 594’e düştü.

'TRAFİKTE YAYA ÖNCELİĞİ' KURALI İHLALİNE 19 BİN 240 CEZA

Bu arada İçişleri Bakanlığı bu yılı, 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan etmiş ve 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla kampanya başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında görevli bir kişi ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere cezai işlem uygulama kararı aldı. Bakanlık bu kapsamda denetimlerini arttırdı. Trafik ekipleri, 2019 yılında 2918 sayılı Trafik Kanunun 74'üncü maddesi kapsamında, 19 bin 240 sürücüye ceza uyguladı.