18 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.593 0.00 EURO 4,6460 -0.28
USD 3,8030 -0.29 ALTIN 162,430 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 4:19 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 4:19

Havalimanı, pistten çıkan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması çalışmaları nedeniyle yarın saat 04.00'e kadar uçuşlara kapalı olacak


Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara-Trabzon  seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla  gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla saat 04.00 itibarıyla bir gün uçuşlara  kapatıldı. 
 
Havalimanına 13 Ocak'ta indikten sonra pistten çıkan uçağın  kaldırılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı  Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam  ediyor.
 
Çalışma dolayısıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24  saatliğine uçuşa kapatıldı. Uçuşlar, 19 Ocak Cuma günü 04.00'e kadar  gerçekleştirilemeyecek.
 
Uçağın, gün içinde 300 ve 500 tonluk iki vinç yardımıyla bulunduğu  yerden güvenli sahaya alınmasına ilişkin çalışma yapılması planlanıyor.
 

ETİKETLER

Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı pistten çıkan yolcu uçağı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.