TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları - Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ çekiliş sonuçları

Kahramanmaraş Onikişubat 350/100000 Toplu Konut Projesi, 100 bin sosyal konut projesi başvurusu kabul edenler tarafından merak ediliyor. TOKİ Onikişubat Kahramanmaraş 2020 çekilişi bugün saat 10.00’da çekilecek. 2+1 245, 3+1 105 konutun hak sahibinin belirleneceği Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ çekiliş sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Onikişubat TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenler…

TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları araştırılmaya başlandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapıp, başvurusu kabul edilen Kahramanmaraşlılar Onikişubat TOKİ çekiliş sonuçlarının merak ediyor. 4 Haziran bugün saat 10.00’da başlayan Onikişubat TOKİ kura çekilişiyle 2+1 245, 3+1 105 konutun hak sahibi belirlenecek. Kahramanmaraş Onikişubat TOKİ çekilişi sonuçları nereden ilan edilecek? İşte TOKİ Kahramanmaraş Onikişubat kura sonuçları detayları…

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT TOKİ ÇEKİLİŞİ

Kahramanmaraş onikişubat TOKİ çekilişi, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Onikişubat TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden Kahramanmaraşlılar tarafından öğrenilecek.

TOKİ ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

TOKİ Onikişubat konut projesi için olacak kura çekiliş sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

ONİKİŞUBAT TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.