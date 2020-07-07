TOKİ Amasya kura sonuçları (421 konut kura listesi) – Amasya TOKİ kura çekimi 2020 isim listesi

Amasya 421/100000 Toplu Konut Projesi’ne, başvurusu kabul edilen Amasyalılar sabırsızlıkla 421 konutun kura sonuçlarını bekliyor. TOKİ Amasya kura sonuçlar merak ediyor. 2+1 295, 3+1 126 konutun hak sahibinin belirleneceği Amasya TOKİ kura çekilişi, saat 13.00’de çekilecek. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek TOKİ Amasya kuraları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? İşte Amasya TOKİ kura çekilişi…

Amasya TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Tokatlılar, TOKİ Amasya kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 295, 3+1 126 toplam 421 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Amasya kura sonuçları 2020 saat 13.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte TOKİ Amasya kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…

AMASYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ Amasya kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ AMASYA KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI 2020

Amasya TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

AMASYA TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek