Vakalar hızla artıyor! Corona virüsten daha ölümcül...

Corona virüsün ardından şimdi de keneler ülkede panik yaratmaya başladı. Sivas, Çorum, Yozgat, Tokat ve Kayseri gibi birçok ilde vakalar artış gösteriyor. Uzmanlar ise kenenin coronadan daha ölümcül olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Türkiye'de 2000'li yıllarda görülmeye başlanan kene vakalarında, birçok ilde önceki yıllara göre büyük bir artış var. Uzmanlar KKKA hastalığı coronavirüsten farklı olarak daha ölümcül olduğunu belirterek özellikle tarım alanında çalışanların risk altında olduğunu ve çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

TOKAT

Kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının Türkiye'de ilk olarak 2002 yılında görüldüğü Tokat ’ta kene vakalarında önceki yıllara göre artış yaşanıyor. Nisan ayından itibaren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine başvurarak tedavi gören 30’un üzerinde hastadan durumu ağır olan bir kadın geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Erbaa ilçesinden geldiği öğrenilen hasta köyünde toprağa verildi. Hastaneye başvuran 30’un üzerinden hastadan ise 9’unun enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavisi devam ediyor.

Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı Köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Ahmet Saçar (65) ise aniden yüksek ateş, kusma ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Saçar’ın yapılan tetkiklerinde kan değerlerinin düşmesi sonucu KKKA teşhisi konularak tedavisine başlandı. Yaklaşık 10 gün sonra iyileşen Saçar’ın taburcu işlemleri başlatıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, durumu çok ağır seyreden hasta bulunmadığını kaydetti. Geçen yola göre kene vakalarında artış olduğuna dikkat çeken Parlak, “Bu yıl vakalar geçen yıla göre kısmen daha erken başladı. Nisan ayında KKKA vakalarını görmeye başladık. Corona virüs (Covid-19) süreci ile mücadele ederken KKKA hastaları da gelmeye başladı. Farklı servislerde farklı tedavisi gereken hastaları sıkı yoğun bir çalışma ile takip ederek sağlık larına kavuşturduk" dedi.