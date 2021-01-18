Tofaş’ın araçları yapay zekayla konuşacak!

Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistanı için çalışmalara başladı. Türk otomotiv sektöründe bir ilk olması hedeflenen Araç İçi Sesli Asistan Projesi, sürüş esnasında sürücü ve sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak. Proje, ses ve yapay zekâ teknolojileri şirketi Sestek ile birlikte hayata geçirilecek. Tofaş Fabrikası’nda üretilen binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilecek olan sesli asistan uygulamasının geliştirilmesine TÜBİTAK da finansal destek sağlayacak. Yapay zeka destekli “Araç İçi Sesli Asistan Projesi” Fiat araç kullanıcılarına, rota ve yol durum bilgisi verecek, kullanıcısının sürüş karakteristiğine özel öneriler sunacak ve anlık sesli uyarılar ile sürüş güvenliklerini destekleyecek.

Araç içi asistan sistemi

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, şirketin başlatmış olduğu dijital ve teknolojik dönüşüm faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini vurguladı. Çetinoğlu “Araç İçi Sesli Asistan Projesi yenilikçi bakış açımızı yansıtmasının yanında, araçtan alınan verileri işleyerek kullanıcıya sesli destek veren ilk yerli asistan olarak da fark yaratacak. Proje kapsamında geliştireceğimiz araç içi sesli asistan teknolojisi sayesinde kullanıcılar, otomobilleriyle sesli etkileşim kurabilecek” dedi. Araç İçi Asistan uygulaması, ilerleyen dönemde “Fiat Yol Arkadaşım Connect” bağlantılı araç teknolojisine entegre edilecek.